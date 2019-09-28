قرقاش يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك

نيويورك (وام) التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في نيويورك، ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بحضور أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

استعرض معاليه خلال اللقاء جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان، وأكد التزام الدولة بتعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

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