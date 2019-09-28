الإمارات تؤكد تعاونها مع شركائها لمعالجة التحديات العالمية

نيويورك (وام)

شاركت دولة الإمارات في فعاليات اليوم الخامس من الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطت الضوء على شراكاتها الرئيسية مع وكالات الأمم المتحدة في جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى.

وشملت الارتباطات الرئيسية التي شارك بها أفراد وفد الدولة، المنتدى السنوي لرؤى البحرين: الرؤى المشتركة لتحقيق القيم المستقبلية الضرورية للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، واجتماعاً مع معالي نيلز أنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حضره معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وإلى جانب اجتماع مع معالي إيزيكيال نيبيجيرا، وزير خارجية جمهورية بوروندي حضره معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة واجتماع العمل الخيري الإسلامي العالمي من أجل الأطفال وحضرته معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

كما اجتمع معالي الدكتور قرقاش مع روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة وناقشا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام والجهود الرامية إلى تحقيق النجاح في مبادرات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى معاليه بعد ذلك جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، لمناقشة الوضع الأمني والسياسي الحالي في سوريا.. وأكد موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة بدء عملية سياسية في سوريا.. مجدداً دعم الإمارات لطموحات الشعب السوري في عودة الأمن والازدهار إلى بلادهم.

على صعيد آخر ناقش معالي الدكتور قرقاش في اجتماع مع جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال الجهود الجارية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وأكد دعم دولة الإمارات للبعثة.

وشارك وزراء خارجية مختلف الدول الأعضاء في غداء العمل الوزاري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الذي أقيم بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة. وشدد معالي الدكتور قرقاش على التزام دولة الإمارات بدعم الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة الأونروا وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل العمل الحيوي للوكالة، مشيراً إلى أن المساهمات التي قدمتها دولة الإمارات للوكالة في العام 2018 بلغت أكثر من 50 مليون دولار ما جعلها سادس أكبر متبرع للوكالة في ذلك العام وقد ساعد ذلك في تمكين الأونروا من مواصلة تقديم البرامج التعليمية والصحية والغذائية الأساسية.

وحضر معاليه المنتدى السنوي لرؤى البحرين: الرؤى المشتركة لتحقيق القيم المستقبلية الضرورية للتقدم في أهداف التنمية المستدامة برفقة معالي عهود الرومي.. وأتاح المنتدى الفرصة للمسؤولين رفيعي المستوى للتعبير عن تطلعاتهم وسياساتهم من أجل مستقبل مستدام.

واستقطب المنتدى -الذي يحتفي بعامه الثاني- حوالي 150 مشاركاً بمن فيهم كبار الشخصيات الذين حضروا الجزء رفيع المستوى من الجمعية العامة ومسؤولو الأمم المتحدة وقادة المجتمع المدني والأكاديميون لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه التقى معالي الدكتور سلطان الجابر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة معالي نيلز أنين وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه تطويرها في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة وغيرها إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

كما اجتمع معالي الدكتور سلطان الجابر مع الدكتور ريتشارد سيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا وسعادة إيفيكا داتيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية صربيا ومعالي الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية.

من جهته اجتمع معالي أحمد الصايغ مع معالي ازاتشييل نيبيجيرا وزير خارجية جمهورية بوروندي ومعالي مونيكا جوم وزيرة خارجية جمهورية كينيا ومعالي زوهراب ماتساكوانيان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

وأكد المسؤولون أهمية النهوض بالتعاون الثنائي على المستويات الدبلوماسية والثقافية وسلطوا الضوء على النمو الملحوظ في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

على صعيد متصل.. ألقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد خطاباً بمناسبة الاحتفال بالصندوق العالمي للعطاءات الإسلامية من أجل الأطفال الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والبنك الإسلامي للتنمية.

وبهذه المناسبة أعلن معالي عبدالعزيز الغرير عن تبرع إماراتي بلغت قيمته 10 ملايين دولار لضمان قدرة الصندوق على العمل سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحضرت معاليها أيضاً الحدث المتعلق بوضع حد لإيداع الأطفال في المؤسسات وأوجز المشاركون خلاله الالتزامات التي تم التعهد بها لضمان عدم إغفال الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة في برنامج التنمية المستدامة 2030.

كما شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد في الحدث رفيع المستوى «30 عاماً من فرص وتهديدات حقوق الطفل: حان وقت العمل».. وتناول الحضور الجهود المشتركة لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم كجزء من أهداف التنمية المستدامة.