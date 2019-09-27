بنشمسي:رصدنا السلطات المصرية حجبت مواقع إخبارية وعطلت خدمات الانترنيت.. وحملة الاعتقالات هي الاوسع منذ 2013

قال أحمد رضى بنشمي، المتحدث باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ السلطات المصرية القت القبض على حوالي 2000 شخصًا، واعترفت أنها اعتقلت ألف منهم فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خطير، إذ نطرح سؤال حول أين الألف المتبقي؟ مؤكدًا أنّ هؤلاء المعتقلون لم يدخلوا على الأقل إلى السيرورة القضائية.

وأكد بنشمسي في مداخلة له عبر قناة “الجزيرة” مساء اليوم من مدينة الدار البيضاء، أن منظمته رصدت أن السلطت المصرية حجبت مواقع إخبارية وصفحات سياسية وعطلت خدمات الانترنيت إذ إن 40 في المائة من مستعملي خدمة “تويتر” يصعب عليهم كثيرًا استعمال هذه الخدمة، خصوصا أنّ التظاهرين استعملوها لمعرفة أينَ يُمكن أن يذهبوا بدون اعتقالهم..”.

وقال المتحدث ذاته أن حملة اعتقالات جماعية للمئات من المتظاهرين تجري في مصر خلال الأسبوع الأخير ويوم الجمعة، مشيرًا إلى انها كانت هي الأوسع منذ أواخر 2013.

وأغلقت قوات الأمن المصرية منذ صلاة الجمعة، مداخل ميدان التحرير وسط القاهرة، واتخذت إجراءات مشددة في أنحاء البلاد لمنع خروج مظاهرات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما سمي “جمعة الخلاص”.

وأظهرت صور من تطبيق خرائط غوغل إغلاق جميع الشوارع والطرق والجسور المؤدية لميدان التحرير، وأبرزها جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل. كما أظهرت هذه الصور أيضا إغلاق شوارع عدة في حي مدينة نصر شرق القاهرة، حيث احتشد مؤيدون للسيسي في منطقة النصب التذكاري تحت حماية قوات من الجيش والشرطة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كثيرا منهم توافدوا من خارج القاهرة.