حكيمي على رادار يوفنتوس الإيطالي

أبدى فريق يوفنتوس الإيطالي، اهتمامه بضم الظهير المغربي، أشرف حكيمي، الذي يلعب موسمه الثاني في نادي بروسيا دورتموند الألماني، معارا من ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن مسؤولي السيدة العجوز، يضعون حكيمي ضمن خياراتهم، لتعزيز الجبهة الهجومية للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن اليوفي يرغب في انتداب البلجيكي توماس مونييه، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن في حال فشل المفاوضات مع بطل فرنسا، فإن الفريق يضع الشاب المغربي كخيار ثان.

وأشارت “توتو سبورت” في وقت سابق، إلى عزم بطل إيطاليا، القيام بصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي القادم، ينتقل بموجبها التركي إيمري كان إلى نادي العاصمة الفرنسية، مقابل ضم السيدة العجوز مونييه.

يذكر، أن حكيمي قدم أوراق اعتماده سريعا مع دورتموند منذ موسمه الأول مع الفريق، وبات لاعبا أساسيا في تشكيلة السويسري لوسيان فافر، مدرب الفريق الأصفر.