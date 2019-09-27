إصرار إماراتي على شراء «سامير» في المغرب

كشف الزملاء في موقع «ميديا24» خطوة جديدة قامت بها شركة «بتروين» الإماراتية، من أجل شراء مصفاة «سامير»، التي توقفت عن تكرير البترول منذ العام 2015.

وقال موقع «ميديا24» إنه توصل ببيان من الشركة بهدف النشر مدفوع الثمن، يتضمن إعلان نهاية أزمة الشركة المغربية، من خلال عرض جديد من الإماراتيين بتقديم 2.4 مليار دولار لشراء المصفاة.

وليست هذه المحاولة الأولى من جانب هذه الشركة الإماراتية، حيث كانت قد قدمت عرضا قبل بضعة أشهر، لكنها فشلت في تقديم ضمانة بنكية بتوفير المبلغ الموعود.

هذه المرة جاءت «بتروين» بالتزام أحد البنوك الإماراتية بتوفير المبلغ، لكن بعد موافقة السلطات المغربية على العرض.