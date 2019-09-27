تظهر علامته في مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يعلن تعاقده مع مستشهر جديد

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع مستشهر جديد، سيظهر على قميص الفريق الأخضر خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا.
ونشر الحساب الرسمي للرجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمستشهره الجديد، أرفقها بالتعليق التالي: “أبرم نادي الرجاء الرياضي اليوم اتفاقية شراكة و احتضان مع شركة “biougnach” المتخصصة في مجال التجهيزات المنزلية”.
وأضاف:” وبموجب الاتفاقية، سوف تظهر العلامة التجارية للشركة على قميص نادي الرجاء الرياضي في منافسات عصبة الأبطال الأفريقية. وتحصل الشركة بالإضافة إلى ذلك على حيز ضمن الواجهة الإعلامية للنادي من خلال الحسابات الرسمية للنادي مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتقدم الفريق الأخضر بالشكر لمحتضنه الجديد، على ثقته ورعايته للنادي، الذي سيخوض غدا السبت، إياب الدور الأول لدوري الأبطال، عندما يستضيف نادي النصر الليبي، علما أن لقاء الذهاب حسمه النسوى الخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
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