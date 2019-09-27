“أمزازي” يستبق احتجاجات طلبة الطب وأساتذتهم ويضع حدا لتوقيف أستاذ جامعي

بعدما أعلنت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أمس الخميس، انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية، ليوم الثلاثاء المقبل، والتي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمام كلية الطب بالدارالبيضاء، للمطالبة بعودة الأستاذ الموقوف محمد بالحوس، توصل هذا الأخير، اليوم الجمعة برسالة من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي.

الرسالة التي وقعها بتفويض من الوزير، الكاتب العام للوزارة، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت من الأستاذ الجامعي الموقوف استئناف عمله، من خلال الاتصال بعميد الكلية، وموافاة الوزارة بمحضر استئناف العمل.

وأشارت الوزارة، إلى أن قرار ها جاء بناء على رأي المجلس التأديبي، المنعقد برئاسة جامعة الحسن التاني، في 22 يوليوز الماضي.

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وكانت تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قالت أمس في بلاغ لها، إن الطلبة ينددون باستثناء الأستاذ في كلية الطب، محمد بالحوس، من العودة إلى عمله، بعدما تم توقيفه، رفقة اثنين آخرين بتهمة دعم احتجاجات الطلبة.

وطالبت تنسيقية الطلبة وزارة التربية الوطنية والتكون المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالسحب الفوري لقرار توقيف الأستاذ بلحوس، لتصفية الأجواء في كلية الطب في الدارالبيضاء، وضمان اجتياز الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية في أجواء جيدة.

يذكر أنه بعد ستة أشهر من مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية، عاد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، الجمعة الماضي، لأول مرة إلى كلياتهم، لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، استجابة إلى دعوة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقب توقيع محضر اتفاق معهم.