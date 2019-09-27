لاختيار ملاعب تحتضن مباريات المنتخبين الأول والمحلي.. لقجع يجتمع بخاليلوزيتش وعموتة

يتجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، إلى عقد اجتماع الاثنين القادم، مع كل من البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الأول، والإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب منتخب اللاعبين المحليين.

ويبحث لقجع، مع خاليوزبتش وعموتة، عن الملاعب التي ستحتضن المباريات القادمة للأسود الأطلس، أمام ليبيا والغابون، وديا، ومواجهة المنتخب المحلي لنظيره الجزائري، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

ومن المقرر أن تجري المباريات الثلاث، في ملاعب جديدة، غير تلك التي ألفها الجمهور المغربي، وذلك تماشيا مع السياسة الجديدة للجامعة، الهادفة إلى تقريب المنتخبات الوطنية من مختلف المدن المغربية، وفقا لما أعلنه لقجع، أمس الخميس، خلال اجتماع المكتب المديري.

وتأتي ملاعب، المركب الشرفي بوجدة، والملعب البلدي ببركان، وملعب العبدي بالجديدة، في مقدمة المدن المرشحة لاستقبال مباراتي المنتخب الأول، والمحلي، أكتوبر القادم، فضلا عن ملعب المسيرة بآسفي، ومركب ابن بطوطة، بطنجة.