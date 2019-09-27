دوريات النجدة بشكل جديد في بغداد اعتبارا من الغد 'صور'

تقوم مديرية نجدة بغداد اعتبارا من يوم غد السبت بتغيير دورياتها بلون جديد يختلف عن اللون المعتمد وهو الاخضر. وستنشر الدوريات الجديدة باللونين الاسود والابيض عصر يوم غد في شوارع العاصمة، فيما سيتم سحب الدوريات التي تحمل اللون الاخضر بالكامل.

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