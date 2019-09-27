عمليات البصرة تصدر بيانا بشأن قيام احد النواب بالتوسط لمعتقل مطلوب للقضاء

اصدرت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، بيانا بشأن قيام احد النواب بالتوسط لمعتقل مطلوب للقضاء.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، ان "ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص زيارة النائب رامي السكيني إلى مقر قيادة العمليات والقيام بالتوسط للشخص الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية في عملية مصادرة الاسلحة، لا تؤثر على مجريات التحقيق".

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واضاف ان "المعتقل موقوف حاليا في مقر قيادة العمليات بأمر قضائي وحسب المادة ٢٤ أسلحة".

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تضمن انه تم اطلاق سراح متهم عثر بحوزته على اسلحة واعتدة بعد تدخل النائب رامي السكيني، فيما نشرت صورة جمعت النائب بالشخص المعتقل من قبل عمليات البصرة.