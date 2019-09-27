المالكي والمرجع الفياض يشددان على ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرجع الديني محمد الفياض، الجمعة، على ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى مساء اليوم بمحافظة النجف المرجع الديني محمد إسحاق الفياض".

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واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم استعراض اخر تطورات الاوضاع الإقليمية وأثرها على استقرار العراق ودول المنطقة".

وتابع انه "تم التاكيد على ضرورة توحيد المواقف بين القوى السياسية، وبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقيِّ، وبناء مُؤسَّسات الدولة على أسس صحيحة