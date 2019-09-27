مقتل سبعة جنود نيجيريين في كمين نفذه إرهابيون

لقي سبعة جنود نيجيريين مصرعهم في كمين نصبه إرهابيون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي، استهدف قافلة عسكرية هذا الأسبوع شمال شرق البلاد، بحسب ضابط عسكري رفيع المستوى الجمعة.

وهاجم المسلحون، الأربعاء، الجنود باستخدام رشاشات ثقيلة وقذائف "آر بي جي" لدى مرورهم في منطقة خارج بلدة غوبيو، ما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة.



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وقال الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "خسرنا سبعة جنود عندما تعرضت الشاحنة التي كانت تقلهم لهجوم بقذائف آر بي جي".

وأكّد مصدر عسكري آخر الهجوم الذي نفّذه إرهابيون من تنظيم داعش الإرهابي "ولاية غرب أفريقيا" لكن بدون أن يعطي حصيلة للقتلى.

وأصدر التنظيم بيانا وتسجيلاً مصوراً قصيراً تبنّى عناصره فيهما قتل 14 جنديا واحتجاز اثنين في الهجوم، بحسب موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية.

وأفاد الإرهابيون بأنهم استحوذوا على أسلحة وذخيرة ومركبة عسكرية خلال الكمين.