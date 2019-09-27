إحباط محاولة تسلل لعشرات المهاجرين في موريتانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبط خفر السواحل الموريتانية، الجمعة، عملية تسلل لعشرات المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ مدينة نواذيبو الواقعة شمال غرب البلاد.
وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم ضبطهم على شكل دفعات صغيرة ينتمون لعدة جنسيات أفريقية إلى جانب بعض المهاجرين الموريتانيين.
وأضافت الوكالة أن عملية إفشال وصول المهاجرين إلى أوروبا تمت بمشاركة قوات من الدرك والشرطة.
وأشارت إلى أن السلطات الموريتانية تتجه إلى ترحيل المهاجرين الأجانب الذين تم ضبطهم إلى بلدانهم الأصلية.
ومنذ عام 2005 تمكنت السلطات الموريتانية خلال السنوات الأخيرة من ضبط العديد من محاولات التسلل وتقليص أعداد المهاجرين السريين عبر أراضيها إلى إسبانيا.
وفي هذا العام أبرمت موريتانيا وإسبانيا أول اتفاق أمني في مجال الهجرة غير الشرعية، يقضي باستقبال الأولى المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم بمركز إيواء أقيم في نواذيبو، ثم ترحيلهم إلى بلادهم.
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