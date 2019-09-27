السيسي: سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون.

وأضاف السيسي، في كلمة للشعب المصري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مساء الجمعة: "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن".

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وتابع: "نحارب الإرهاب بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".



وقال: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".

وفي وقت سابق الجمعة، قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أهمية دعوات إثارة الفوضى في بلاده، مؤكدا أن الشعب أصبح واعيا بمن يزيفون الواقع ويخدعون الناس، وأن بلاده قوية بشعبها.

ووجه السيسي كلمة لحشود استقبلته بمطار القاهرة لدى وصوله قادما من نيويورك بعد مشاركته باجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، طمأن فيها المصريين قائلا: "لا تقلقوا من شيء"، وطالبهم باليقظة لما يحاك ضد مصر.