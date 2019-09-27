وزير خارجية الجزائر: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/27 11:26 م بتوقيت أبوظبي
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري
قال صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا التي تهدد سيادتها.
وحذر بوقادوم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، من تعطيل الحل السياسي للأزمة الليبية.
وأشاد بجهود سوريا في حربها على الإرهاب، مؤكدا أهمية التركيز على الحل السياسي والمصالحة الوطنية.
وأضاف أن بلاده وضعت سياسة شاملة لمحاربة آفة الإرهاب وتنفيذ حزمة إصلاحات ضخمة للتغلب على التطرف والعنف، مؤكدا التزام الجزائر بأسس السلام والاستقرار والتعددية.
وعن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية الجزائري إنها ترتبط ارتباطًا وثيقا بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والعالم.
وأشار إلى أن آفاق حل القضية الفلسطينية وفق مقتضيات الشرعية الدولية أصبحت بعيدة المنال، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يبقى محرومًا من أبسط حقوقه الوطنية بما فيه حق العودة إلى أرضه.
وأكد بوقادوم أن تحقيق التنمية المستدامة مرهون بوجود تعددية بين أطراف المجتمع الدولي، مؤكدا حرص بلاده على أهمية التمسك بالشرعية في اليمن.
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