قرقاش وجريفيث يبحثان سبل الحل السياسي في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ومارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي.

جاء ذلك خلال استقبال قرقاش بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وأكد الجانبان أهمية المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم، وتحريك الجمود السياسي الراهن.

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وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة.

وشددا على الدعم الكامل لجهود الرياض وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.