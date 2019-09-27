عاجل.. السيسي ينعي الشهداء و سرطان الارهاب يحاول خطف الوطن

الجمعة 27 سبتمبر 2019

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب Advertisements الخليج 365

نعى الحساب الرسمي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على فيس بوك، شهداء الجيش المصري الذين رووا بدمائهم الذكية أرض سيناء.



وجاء بالبيان: "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرون بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأضاف: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن. حفظ الله مصر وحفظ شعبها. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر."