روسيا تؤكد مساندتها لقرارات المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان

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جدة - خالد شويل - واس (موسكو) سلّم سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي، اليوم (الجمعة) مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف نسخة من ملاحظات وتعليقات الحكومة على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين. وتطرّق الوحيشي للنقاط المعترض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومنها تجاوز لجنة الخبراء للصلاحيات والولاية الممنوحة لها، وكذلك تجاهل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الغير حكومية التي تحدثت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي قامت بها الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد أبناء الشعب اليمني. وأكد بوغدانوف أن روسيا تساند القرارات التي تتبناها المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وتدعم جهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

سلّم سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي، اليوم (الجمعة) مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف نسخة من ملاحظات وتعليقات الحكومة على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين. وتطرّق الوحيشي للنقاط المعترض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومنها تجاوز لجنة الخبراء للصلاحيات والولاية الممنوحة لها، وكذلك تجاهل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الغير حكومية التي تحدثت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي قامت بها الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد أبناء الشعب اليمني. وأكد بوغدانوف أن روسيا تساند القرارات التي تتبناها المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وتدعم جهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

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