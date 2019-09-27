شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط تستضيف مؤتمر وزراء البيئة في الدول الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستضيف العاصمة المغربية الرباط في الثاني من شهر أكتوبر القادم، الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء البيئة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالرباط، تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة)، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئاسة الأميرة للا حسناء، رئيس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وتشرف الإيسيسكو على تنظيم المؤتمر الذي يستمر يومين، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ، ويشارك في المؤتمر وزراء البيئة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، بعد سبع عشرة عاماً من انعقاد دورته الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو 2002، وهو المؤتمر الذي وضع اللبنات الأولى للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، باعتماده وثيقة تأسيسية حملت عنوان: (تعهدات جدة للتنمية المستدامة).