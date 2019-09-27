مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في غزة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) قتل فلسطيني بنيران إسرائيلية اليوم (الجمعة) خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تحكم القطاع.

قتل فلسطيني بنيران إسرائيلية اليوم (الجمعة) خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تحكم القطاع.

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