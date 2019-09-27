مقتل 7 جنود نيجيريين في كمين إرهابي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كانو) قتل مسلّحون على ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي سبعة جنود نيجيريين في كمين استهدف قافلة عسكرية هذا الأسبوع في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد ضابط عسكري رفيع وكالة فرانس برس، اليوم (الجمعة).

قتل مسلّحون على ارتباط بتنظيم داعش الإرهابي سبعة جنود نيجيريين في كمين استهدف قافلة عسكرية هذا الأسبوع في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد ضابط عسكري رفيع وكالة فرانس برس، اليوم (الجمعة).

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