شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يشارك في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) شارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم (الجمعة) في مقر الأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان. وتأتي مشاركة المملكة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

شارك وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم (الجمعة) في مقر الأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى على مستوى رؤساء الوفود بشأن السودان. وتأتي مشاركة المملكة على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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