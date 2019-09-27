عالم أزهري يفتي : قتلى السعودية والامارات ومرتزقتهم باليمن في حكم البغاة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

اصدر أحد علماء جامعة الأزهر الشريف في مصر فتاوى أكد فيها أن قتلى الجيش السعودي والإماراتي ومرتزقتهم في اليمن بغاة، وهم في النار لأنهم اعتدوا على اليمن ويقاتلون بدعم وتأييد اليهود والنصارى فيما أعتبرت قتلى الجيش اليمني واللجان الشعبية شهداء.

وعلق الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف ورئيس ومؤسس منتدى التآلف للوعي الإسلامي في مصر، خلال حديث له مع موقع “الوقت التحليلي والإخباري”، بشأن وجود القواعد الأمريكية في السعودية والدول الخليجية وغيرها، قائلاً: ماذا قالوا لحكام الدول الخليجية عند سماحهم للقواعد الأمريكية في حفر الباطن والبحرين وغيرها، فالنبي قال أخرجوا اليهود والنصارى من بلاد العرب، فعن أي عروبة وأي إسلام يتحدث هؤلاء أشياخ الوهابية، لم يتكلموا عن البغي على اليمن أيضاً “.

وأضاف كريمة: لذا فقتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا بالشهداء قولاً واحداً في التشريع الإسلامي؛ لأنهم بغاة أما قتلى اليمن فهم شهداء لأنهم ماتوا حتف أنفهم، ويفرق بين المعتدي والمعتدى عليه، فالمعتدى عليه هم الشعب المغلوب على أمره المسكين الذين أعادوه لحقبة ما قبل التاريخ في اليمن، وهم الشهداء عند الله، بإذن الله.. أما البغاة المحاربون من الإمارات والسعودية وما يسمى بالتحالف، فقتلاهم بغاة، أنا أقولها لكم وسجّلوها فتوى من الأزهر ومني أنا شخصياً: قتلى ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن بغاة وفي النار بإخبار من سيدنا محمد (ص).