

أحمد أبوعقيل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات. ومن بين الشهداء الملازم محمود المغربي من قوه الدفعه ١١١ حربية إثر الهجوم الإرهابي الغادر علي كمين بئر العبد بشمال سيناء منذ قليل ‎

وكتب الضابط الشهيد على حسابة الشخصي فيس بوك "اللهم أرزقنا الشهادة"، "وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ" .

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كانت هذه تفاصيل خبر أخر ما كتبه الشهيد الملازم محمود المغربي على حسابه الشخصي فيس بوك قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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