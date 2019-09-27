رئيس الوزراء السوداني طلب دعم السعودية لرفع السودان عن قائمة الإرهاب

طلب رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبد الله حمدوك​، دعم ​السعودية​ لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن "​الخرطوم​ تطمع في دعم السعودية في المحافل الدولية، وعلى رأسها وضع اسم السودان في قائمة ​الإرهاب​"، موضحا أن "إزالة السودان من هذه القائمة ستكون مفتاحا لحل العديد من التحديات".

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