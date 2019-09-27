السيسي: معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "معركتنا مع ​الإرهاب​ لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على ​القضاء​ عليه"، مشيراً إلى "إنني أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن"، لافتاً إلى أن "سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف الوطن، لكننا صامدون نحاربه بكل قوة وإيمان"، مشدداً على ان "جيش مصر كان ولازال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الضعيفة".

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