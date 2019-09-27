عراقجي ينتقد النهج الاميركي المخرب لتغيير القواعد الدولية

انتقد مساعد وزير ​الخارجية الايرانية​ للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ "النهج الاميركي المخرب ومحاولاتها الرامية لتغيير القواعد الدولية المعترف بها"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الاجراءات اللاقانونية لا ترسم فقط مستقبلا خطيرا لايمكمن التنبؤ للدول النامية، بل ستؤثر أيضًا على الوضع الحالي واملاء إرادة قوة عظمى على سائر شعوب ​العالم​ وعلى رفاهية وتنمية الأجيال المقبلة".

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