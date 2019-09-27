رئيس وزراء السودان يحدد 4 تحديات رئيسية تواجه البلاد

حدد رئيس وزراء ​السودان​ ​عبدالله حمدوك​، 4 تحديات رئيسية تواجه السودان في المرحلة الحالية، متعهداً كل من الاتحاد الإفريقي و​الأمم المتحدة​ بمساندة ​الخرطوم​ في مواجهة تلك التحديات.

ولفت إلى "إننا نواجه حاليا العديد من التحديات، من أهمها وضع حد للحرب، وبناء قاعدة للسلام المستدام والثابت في السودان"، مشيراً إلى انه "لدينا جماعات مسلحة ولدينا أطراف إقليمية متعددة تتنوع مصالحها، ونسعي لتحقيق توازن في علاقتنا الخارجية ونستهدف من خلالها في المقام الأول والأخير مصالح الشعب السوداني".