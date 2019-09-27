مسؤولة أوكرانية: سنتحقق من مصير الأموال الأوروبية المقدمة بعهد بوروشينكو

لفتت عضو برلمان ​أوكرانيا​ إيرينا فيريشوك إلى أنه "يجب على حكومة أوكرانيا إجراء جرد للكشف عن مصير 15 مليار يورو مقدمة من ​الاتحاد الأوروبي​، لتمويل برامج مختلفة في عام 2014"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم حتى الآن، استخدام هذه الأموال الضخمة بشكل كامل".

وشددت على أنه "يجب تنفيذ هذه الخطوة، من أجل التغلب على الرأي السلبي السائد في الغرب، عن أوكرانيا في هذا المجال"، مشيرةً إلى "إنها ستتوجه بالأسئلة إلى ​الحكومة​، حول كل برنامج، لأنه كان يشرف عليها ويتحمل مسؤوليتها، أشخاص محددون، وذلك لكي يصبح من الممكن، أن "نشرح للمستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​، وللصحافة الألمانية، وغيرهم، لماذا لم يتم استخدام كل هذه الأموال التي سلمت لأوكرانيا".

وأقرت بأنه "من الصعب على أوكرانيا في مثل هذه الحالة، أن تتوقع المزيد من الدعم من ​أوروبا​"، مشيرةً إلى أن "هذه أموال ضخمة، لقد كانت فرصتنا، وهي فرصة هائلة لتنفيذ الإصلاحات القضائية، وفي مجال ​العدل​، و​القطاع العام​".