لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ غير راضية عن النقطة التي تم الوصول إليها مع الأميركيين بشأن المنطقة الآمنة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "من غير الصواب أن يقول مبعوث ​الولايات المتحدة​ لسوريا إننا لم نتحدث عن عمق المنطقة الآمنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: لسنا راضين عن النقطة التي وصلنا إليها بشأن المنطقة الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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