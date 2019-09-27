وجهت كل من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ولجنة الإستخبارات ولجنة الرقابة مذكرة إستدعاء لوزير الخارجية ​مايك بومبيو​ لتقديم وثائق بشأن ​أوكرانيا​. وقد جاء في نص المذكرة الموجهة الى بومبيو ما يلي: "إن إخفاقك أو رفضك الامتثال لأمر الاستدعاء يجب أن يشكل دليلاً على عرقلة التحقيق الذي تجريه مجلس النواب".







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان برلمانية أميركية توجه مذكرة إستدعاء لبومبيو لتقديم وثائق بشأن أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.