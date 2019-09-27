أكّد رئيس لجنة الاستخبارات في ​الكونغرس الأميركي​ آدم شيف أن "اللجنة يمكنها بدء جلسات الاستماع بشأن عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وإصدار مذكرات استدعاء الأسبوع المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأميركي: يمكننا بدء جلسات الاستماع بشأن عزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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