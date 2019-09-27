علق ​البيت الابيض​ على مذكرة الاستدعاء التي وجهتها لجان نيابية أميركية لوزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ بشأن قضسة ​أوكرانيا​، قائلا "الديمقراطيون يعلمون أن قضيتهم خاسرة". وكانت قد وجهت كل من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ولجنة الإستخبارات ولجنة الرقابة مذكرة إستدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو لتقديم وثائق بشأن أوكرانيا. وقد جاء في نص المذكرة الموجهة الى بومبيو ما يلي: "إن إخفاقك أو رفضك الامتثال لأمر الاستدعاء يجب أن يشكل دليلاً على عرقلة التحقيق الذي تجريه مجلس النواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض ردا على استدعاء بومبيو: الديمقراطيون يعلمون أن قضيتهم خاسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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