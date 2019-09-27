أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأنه "تم العثور على المدعو م. ز. من مواليد عام 1983 جثة داخل منزله في ك​فردان​ نطاق فصيلة ​شمسطار​ وحضرت دورية من الادلة الجنائية وتم اجراء الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي، وتبين انه فارق ​الحياة​ منذ حوالي 12 ساعة بسبب جرعة زائدة من ​المخدرات​ وتم تسليم الجثة الى ذويه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة شاب داخل منزله بشمسطار توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.