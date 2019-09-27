الدفاع الدني: ثلاثة جرحى نتيجة حادث سير في عاليه

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط 3 جرحى اثر ​حادث سير​ وقع على طريق عام ​عاليه​"، مشيرةً إلى ان "عناصر من الدفاع عملت على استعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة جراء الحادث كما وعمل العناصر على معالجة المصابين ميدانياً نظراً لاصاباتهم الطفيفة".

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