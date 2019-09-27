رودولف عبود: الاتحاد لا يمثل كافة آراء المدارس الخاصة

اعتبر نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ أن "سلسلة الرتب والواتب أرقامها جاءت متواضعة"، مشيرًا الى "أننا كنقابة مستعدون للمساعدة".

ولفت الى أنه "إذا أقفلت مدرسة خاصة سيتوقف بعض الزملاء عن العمل فيها، فلا يكفي أن أقول أنني لا أغطي المدرسة المخالفة إنما يجب إقفال هذه المدارس المخالفة وأنصح كل زملائي ألا يعلموا في المدارس المخالفة".

وأوضح أنه "حين كان ​القطاع الخاص​ مزدهرًا جدًا، كانت المدارس لا تطلب تدخل ​الدولة​، لكن الدولة تساهم اليوم من خلال المنح التي تعطيها لموظفيها وللمدارس المجانية"، وقال: "الاتحاد لا يمثل كافة آراء المدارس الخاصة".