جبور​: فتح البوابة مع دمشق سيغلق البوابة مع الرياض وأميركا والدول الكبرى

أوضح مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في حزب "​القوات اللبنانية​" ​​​شارل جبور​​ أن "التفاوض مع ​الدولة السورية​ حاليا قائم على مستويين، الاول هو التبادل الدبلوماسي بين البلدين والامني من خلال المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ واظن أنه لا حاجة لتطويرها أكثر بين البلدين".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جبور إلى ان "موضوع العلاقة مع الدولة السورية هو من المواضيع الخلافية بين اللبنانيين وهناك فئة تعتبر أن هذا النظام هو عدو وبالتالي نكون قد دخلنا إلى انقسام سياسي داخل ​الوضع الاقتصادي​ ولا مصلحة لادخال ملف انقسامي إلى الوسط".

وأكد أنه "لا يمكن ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذهاب باتجاه تطوير العلاقة"، معتبراً أن "فتح البوابة مع دمشق سيغلق البوابة مع ​الرياض​ و​أميركا​ والدول الكبرى ويجب الاكتفاء بالوضع القائم".