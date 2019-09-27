"بينهم محرر موقع الخليج 365".. ضياء رشوان يطالب بالإفراج عن 4 صحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في مصر 900 مراسل أجنبي و195 من لديهم تصاريح تصوير وفيديو و15 مراسل جاءوا من الخارج لتغطية فعاليات اليوم ومتابعة الأحداث.

وأضاف "رشوان"، في لقاءه بفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن اثنين من الزملاء الصحفيين من القناة الفرنسية الثانية كانوا عند مسجد الاستقامة ظهرًا لكنه حينما استوقفتهم جهات الأمن تصاريح التصوير لم تكن معهم، مؤكدًا أنه لم يقترب منهم أحد طول فترة احتجازهم، حيث عملت النقابة على مراسلة مدير المحطة وأرسلنا إليهم تصاريح التصوير.

وأوضح أن قناة الجزيرة ومنظمة هيومن رايتس وغيرهما، يتحدثون عن وجود قمع للصحفيين بالفترة الأخيرة إلا أنه لم يتم إلقاء القبض سوى على 2 فقط من أعضاء النقابة وهما خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، وناصر عبدالحفيظ محرر فني في جريدة وطني اليوم.

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وعقب رشوان: "هذا شيء مؤسف ولا أبرره إطلاقًا.. ونحن لن نتركهم وأرسلنا إليهم محامين في النيابة ونمارس كل ما نستطيع فعله للإفراج عنهم".

وأشار إلى وجود 2 آخرين غير نقابيين ولكنهما متدربين، وهما عمر هشام من موقع "الخليج 365" وإنجي عبدالوهاب ولن تتركهما النقابة حتى الإفراج عنهما، متابعًا: "هناك 4 فقط مقبوض عليهم، وأي كلام حول القبض على صحفيين آخرين هو محاولة لتوسيع المشهد الأسود الذي يُقال عن الصحافة في مصر".