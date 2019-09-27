السيسي ينعي شهداء الجيش: "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا اليوم في الحادث الإرهابي الغاشم فداءً للواطن.
وكتب السيسي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن".
وأضاف أن "سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".
وتابع: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن. حفظ الله مصر وحفظ شعبها. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر.".
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