​أبو شقة: خروج المصريين لتأييد السيسي جاء بعد شعورهم بالخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن خروج المصريين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم يشبه خروج هذا الشعب العظيم في ثورة 30 يونيو 2013 للحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف أبو شقة في بيان اليوم، أن "الشعب المصري خرجوا على قلب وتصميم رجل واحد بعد أن شعروا بالخطر فما حدث اليوم ليس جديدا على المصريين فهم لديهم حس وخبرة سياسية تمتد إلى 7 آلاف سنة أثبتت أن هذا الشعب سيكون دائما على قلب رجل واحد".

واستطرد أنه "عبر آلاف السنين تحطمت على أسوار مصر أحلام الغزاة، وهذا ما حدث مع الهكسوس والحملة الصليبية ومع التتار وغيرهم من الغزاة الذين أرادوا اقتحام مصر، لكن أحلامهم ومطامعهم تحطمت على أسوار مصر وعلى صخرة إرادة المصريين وكانت حائلا أمام وصولهم إلى هذا الهدف، وأفسدت مخططاتهم وبددت أحلامهم، وهذا هو ما حدث أيضاً مع كل حروب الجيل الرابع، سواء كانت حربا بالوكالة، أو حرب شائعات أو أكاذيب أو محاولات نشر الفوضى التى كان الهدف منها هدم الدولة".

وأردف أن "مصر ستبقى قوية وشامخة والدليل على هذا هو الإنجازات التي تمت على أرضها وما حدث من مواجهة قوية شاملة للإرهاب وتأمين للحدود في الشرق والغرب والجنوب والقضاء على هذا الوباء الإرهابي في الداخل والخارج، ولابد أن تستعيد الذاكرة محاولات تدمير المؤسسات وترويع المواطنين".

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وأشار إلى أن "الشعب لا ينسى الإنجازات التي تجرى على أرض الواقع من أجل الأبناء والأحفاد في المستقبل وما حققته مصر من شبكة الطرق على أعلى مستوى عالمي والأنفاق وتنمية الصعيد ومحطة الضبعة النووية، إضافة إلى بناء مدن جديدة تساوى عدد عواصم المحافظات وربط سيناء بالوادي عن طريق الأنفاق".

وأكد أن "من خرجوا اليوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة إنما خرجوا بإرادتهم الحرة، تعبيرا وتأكيدا أن الشعب المصري الأصيل لن يسمح بأي محاولة للنيل من الدولة والجيش والشرطة أو العودة إلى الوراء لطمس معالم الهوية المصرية أو أي محاولة للتخريب".

وقال إن "القافلة تسير والعجلة تتقدم ولا عودة للوراء وتشويه الاستقرار والأمن والأمان وعرقلة التطور الاقتصادي وإيقاف قطار المشروعات الضخمة التي تحققت على أرض الواقع".

وتابع أن "حروب الجيل الرابع تعتمد على هدم الدول من الداخل دون استخدام طلقة.. وحزب الوفد كان دائما في تاريخه الذي يمتد إلى مائة عام، داعما ومدافعا عن الدولة المصرية والوطن والمواطن".