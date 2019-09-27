مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى شركات السياحة على خط "شرم الشيخ- جدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
نظم مكتب (مصر للطيران) بجدة رحلة تعريفية إلى مدينة شرم الشيخ لممثلي كبرى شركات السفر والسياحة المتميزين في المبيعات على مصر للطيران وبخاصة خط شرم الشيخ/ جدة، بحضور عدد من الإعلاميين السعوديين لتغطية هذه الفعالية وذلك في إطار اهتمام الشركة بتوسعة شبكة خطوطها المباشرة خاصة إلى مطارات مصر السياحية وتشجيعاً لحركة السياحة الوافدة من الدول العربية.
وأعرب الوفد السياحي والإعلامي السعودي -بحسب بيان لشركة مصر للطيران اليوم الجمعة- عن سعادته بتواجده بمصر وزيارة معالمها السياحية وخاصة شرم الشيخ الوجهة المفضلة للسعوديين.
وأشاد الوفد بتطوير مستوى خدمات مصر للطيران التي تسير رحلات مباشرة من جدة إلى شرم الشيخ بنسب امتلاء عالية على طائرات بوينج 737 -800 التي تتمتع بكافة مستويات الراحة والرفاهية.
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