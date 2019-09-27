الإمارات تجنى ثمار بناء الانسان.. وتسبح فى الفضاء وتستعد للوصول للمريخ

بعزيمة وإرادة فولاذية تمكنت دولة الامارات العربية من حفر اسمها فى عالم الفضاء الخارجى وحققت حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذى تبناه بكل صدق وإخلاص وعمل على تحقيقه حتى خرج الى النور، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الذى أكد ان المحطة القادمة هى المريخ عن طريق مسار الأمل الذى صممه ونفذه شباب الامارات بكل اقتدار والذى سترسله الإمارات لكوكب المريخ فى منتصف العام 2020. وجاءت مشاركة هزاع المنصورى كأول رائد فضاء إماراتي، فى مركبة «سويوز إم أس 15»، ليعلن للعالم اجمع نجاح التجربة الاماراتية فى استثمارها للإنسان وبنائه. ومعها ستصبح الإمارات العربية المتحدة بذلك الدولة رقم 19 التى ستسهم فى الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها المنصورى وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته. وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن عملية إطلاق مركبة «سويوز إم أس 15»، تمت باستخدام صاروخ من نوع «سويوز أف جي»، الأكثر استخداماً وموثوقية فى تاريخ مهمات الفضاء المأهولة، والذى يحتوى فى الجزء العلوى منه على مركبة «سويوز»، وهى الوحدة المدارية، التى تحتوى على مرافق مختلفة للرواد ومخزن العمليات، إضافة إلى وحدة الالتحام، والجزء الأوسط، حيث يجلس الرواد أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، ومن خلاله تتم عمليات التحكم بالمركبة، والجزء الأخير، ويشمل وحدة الدفع، التى تحتوى على الوقود ومحركات مركبة «سويوز إم أس 15».وأشار مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن عملية الإطلاق بدأت بارتداء رواد الفضاء، بدلة السوكول (الصقر)، استعداداً لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، ثم توجهوا لتوديع أصدقائهم وعائلاتهم من خلف الزجاج، ومن ثم صعدوا على متن حافلتين تنقلان الطاقمين الرئيسى والبديل، إلى منصة الإطلاق.

الإطلاق

وعن تفاصيل الرحلة، أوضح المركز، أنه قبل ساعتين ونصف من الإطلاق، صعد رواد الفضاء على متن صاروخ «سويوز»، تمهيداً لإتمام الإجراءات الوقائية «نظام التنفس فى المركبة»، إضافة إلى إجراء اختبارات النظام وتجهيز المركبة والتواصل مع الفريق المختص فى المحطة الأرضية، وعند بدء العد التنازلى التلقائي، أغلق رواد الفضاء

خوذاتهم، حيث بدأ تشغيل نظام التحكم لقائد المركبة، وإدخال مفتاح الإطلاق، وقبل 60 ثانية من الإطلاق، انفصلت الطاقة الخارجية من المركبة، وتم تشغيل الطاقة الداخلية. وقبل 35 ثانية، بدأت عمليات التشغيل التلقائية، ثم إصدار أمر الإطلاق فى الثانية الـ12 ما قبل الإطلاق، حيث انطلق صاروخ سويوز فى الأربعاء 25 سبتمبر تمام الساعة الـ05:57 مساءً بتوقيت الإمارات.

رسالة بن راشد

وفور انطلاق الرحلة غرد محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حاكم إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر «تويتر» قائلاً: «وصول هزاع المنصورى للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي، بأننا يمكن أن نتقدم، ونتحرك للأمام، ونلحق بالآخرين، محطتنا القادمة هى المريخ عن طريق مسبار الأمل الذى صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار». ويضم الطاقم الرئيس لمهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية كلاً من رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصوري، وأوليج سكريبوشكا، وجيسيكا مير، فيما يضم طاقم المهمة البديل كلاً من رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادي، ورائدى الفضاء سيرغى ريزيكوف، وتوماس مارشبيرن.

ثمانية أيام

وسيقضى هزاع المنصورى ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية وستحمله مركبة «سويوز أم أس 15» التى ستنطلق من محطة «بايكونور» الفضائية فى كازاخستان وسيعود على متن المركبة «سويوز أم أس 12» يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، حيث ستحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائى قبل نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من لحظة الهبوط على الأرض. وسيجرى هزاع المنصورى 16 تجربة علمية اختيرت من ضمن مسابقة «العلوم فى الفضاء»، التى شارك بها طلبة مدارس دولة الإمارات، كما سيدرس تأثير الجاذبية الصغرى مقارنة بجاذبية الأرض فى جسم الإنسان، وكذلك مدى تفاعل مؤشراته الحيوية داخل المحطة، ومقارنتها بالأرض قبيل الرحلة وبعدها؛ فى دراسة هى الأولى لعربي،

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ومقارنتها مع نتائج رواد فضاء من جنسيات أخرى. وسيصطحب المنصورى الجمهور العربى فى جولة تعريفية، يشرح خلالها أقسام ومكونات المحطة الدولية باللغة العربية، لتصبح بذلك مرجعاً علمياً موثقاً باللغة العربية.

أول عربى

وسيكون جدول رائد الفضاء، خلال وجوده على متن المحطة، حاشداً بالأنشطة العلمية، وكل ساعة من ساعات اليوم لها مهام يتعين عليه القيام بها، وسيجرى رائد الفضاء أبحاثاً فى مجالات عدة، فعلى سبيل المثال، ستتم دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة، مقارنة بالأرض قبل الرحلة وبعدها. ويعتبر «المنصوري» أول رائد فضاء من المنطقة العربية يشارك فى الأبحاث على متن المحطة الفضائية الدولية والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء المعرفة الإنسانية والخروج بقاعدة بيانات يمكن مشاركتها مع مختلف الجهات المحلية والدولية والتى بدورها ستفتح آفاقاً جديدة فى المجتمع العلمى العالمي. ويحمل هزاع المنصورى معه إلى محطة الفضاء الدولية 10 كيلوجرامات من المتعلقات تتضمن «نسخة من القرآن الكريم مع صورة مؤسس الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكتاب قصتى للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصوراً عائلية وهدايا تذكارية و30 بذرة لشجرة الغاف. ويعمل فريق متخصص من المهندسين الإماراتيين فى محطة التحكم الأرضية على إدارة مهمة أول رائد فضاء يصعد على متن محطة الفضاء الدولية من خلال التواصل واستقبال المعلومات وتوزيعها على المحطات الأرضية الأخرى والتى تشمل 4 محطات.

شغف الطفولة

وبدأ شغف هزاع المنصورى بقطاع الفضاء منذ الصغر، حيث كان يقف أمام الكثبان الرملية بمنطقة ليوا، ليرى النجوم ويسرح فى حلم الوصول إلى السماء، حتى بات الحلم حقيقة. وأكد فى تصريحات صحافية أنها لحظة تاريخية بالنسبة له، عندما تلقى اتصالاً يخبره بأنه تم اختياره لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتذكر عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رواد فضاء أميركيين عام 1976.وكان هزاع المنصورى وسلطان النيادى من بين 4022 مرشحاً تقدموا بطلبات الالتحاق بالبرنامج ليتمكنا من اجتياز 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية وصولاً إلى اختيارهما للقيام بهذه المهمة التاريخية لدولة الإمارات والعرب.

بث مباشر

ونقل مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر بث مباشر من مقر المركز لحظة انطلاق هزاع المنصوري، على متن مركبة «سويوز إم. أس 15»، إلى محطة الفضاء الدولية، فى أول مهمة إماراتية مأهولة وسط متابعة وترقب مجموعة من مهندسى المركز المتواجدين فى محطة التحكّم الأرضية فى موسكو، والتابع لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، والمحطة الأرضية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» فى هيوستن، وكذلك فى المحطة الأرضية الرئيسية فى المركز بدبي، وحول العالم.