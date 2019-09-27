بمشاركة مصر: سلطنة عُمان تستضيف تظاهرة عربية ودولية من أجل المستقبل

استضافت سلطنة عمان تظاهرة عربية ودولية من أجل المستقبل حيث احتضنت مسقط جلسات منتدى الابتكار التقنى فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى عقد بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين من 45 دولة حول العالم.

من جانبه أكد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس وفد مصر أن الجماعات الابتكارية تحتاج إلى بنية تحتية أساسية لتصل لكل متعلم ومستفيد.

انطلاقا من سلطنة عمان يمثل المنتدى منصة مثالية لمناقشة كافة الملفات التى تخص التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار. ويجمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للتواصل مع الشركات الرائدة فى تلك المجالات ومع مقدمى الحلول.

عضوية قائمة أعلى 20 دولة قائدة للابتكار

رحبت سلطنة عُمان باستضافة أعماله التى تواكب التمهيد لتدشين برامج استراتيجية الرؤية المستقبلية «عمان حتى عام 2040» والتى تستهدف أن تتصدر السلطنة قائمة أعلى 20 دولة قائدة للابتكار، وتفعيل خطط تحويل الابتكار الى قاطرة تدفع الاقتصاد الوطنى الى آفاق المستقبل والرخاء فى مجتمع الرفاه.

شارك فى جلساته لفيف من كبار المسئولين يضم أكثر من 15 وزيراً وقيادات (70) شركة عالمية بالإضافة إلى صناع السياسات والقرارات فى قطاع الصناعة وريادة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والدولية من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب. واستعرض المنتدى أفضل ممارسات القطاعين العام والخاص كدليل مستقبلى وصياغة حلول ملموسة لمواجهة تحديات الغد الكامنة فى البنية الرقمية التى تتسم بسرعة النمو لاسيما فى مجال التعليم.

*فى ختام الاجتماعات حصد المشروع العمانى «المشرف الإلكترونى» لقب أفضل ابتكار شبابى من بين 10 ابتكارات منافسة فى منتدى الابتكار التقنى وذلك بتصويت جماهيرى كبير.

والابتكار عبارة عن نظام متكامل يحول الحافلات المدرسية العادية إلى حافلات آمنه وذكية لضمان سلامة الطلاب من خلال أجهزة إلكترونية متطورة وأنظمة ذكية تتابعها إدارة المدرسة وأولياء الأمور ويساعد على كشف حالات نسيان الطلاب فى تلك الحافلات.

ويتوافق نظام المشرف الالكترونى أيضًا مع تطبيقين لإدارة المدارس وأولياء الأمور لتتبع موقع الحافلات و‏‏ الطلاب فى الوقت الفعلى وتلقى الإخطارات بدخول وخروج الطالب للمدرسة وللمنزل وايضا معرفة سرعة الحافلات. بدأ تنفيذه فى 2016، واليوم يتم نشر النظام فى مئات الحافلات فى سلطنة عمان، وعشرات المدارس ويستخدمه الآلاف من الآباء كل يوم.

وأنجز مليون رحلة محمية خلال الفصل الدراسى الماضى وحمت ثلاثة أطفال من النسيان فى الحافلات، ويوفر المشرف الالكترونى أيضًا نظام الحضور والغياب التلقائى للمدارس، ونظام حضور تلقائى بالبطاقات الذكية ونظام طلب إجازة لأولياء الأمور والعديد من المميزات المتطورة والذكية.

وقد كرم المنتدى جميع الابتكارات المشاركة باعتباره ساحة ومنصة تجمع أصحاب الابتكارات وعرض مشاريعهم أمام الشركات العالمية بالإضافة إلى حصولهم على الملاحظات من قبل المختصين مما يسهل لهم عملية تطويرها.

العناية بالابتكارات والمعرفة

أداة مهمة للتواصل والتعليـم

شهد المنتدى حفاوة عمانية فى ظل مشاركة رسمية رفيعة المستوى، فقد افتتح أعماله السيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة، حيث أكد أن الحراك العلمى وتوجه مختلف قطاعات الدولة نحو العناية بالابتكارات والمعرفة التقنية يأتى فى ظل التوجه الحكومى لتكملة المنظومة التقنية والانضمام لثورة المعرفة الحديثة التى أصبحت ضرورة من ضرورات العلم والمعرفة وأداة مهمة للتواصل والتعليم من المراحل الأولى إلى المراحل الجامعية العليا. وأضاف ان هذا المنتدى الكبير يجمع المختصين بالجانب المعرفى مع شركات التقنية

والابتكارات والمؤسسات الاقتصادية المهتمة برعاية العقول الناشئة والشباب المبادرين بالاختراع وتقديم الحلول لمختلف تعقيدات الواقع من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربًا عن سعادته بوجود الشباب العمانى وإسهاماته بابتكارات نافعة تخدم الوطن والعالم، وثمن توجه وزارة التعليم العالى فى مختلف برامجها ومؤسسات التعليم العالى بدعم الطلبة المبدعين والمبتكرين.

تمكين الشباب

من جانبها أوضحت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالى فى كلمة افتتاح المنتدى أن إقامته تأتى كإحدى حلقات المساعى والجهود الدولية الرامية إلى تأكيد مواكبة قطاع التعليم للتطور المتسارع الذى يشهده العالم فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعارف فى مجال تطوير النظم التعليمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال البحث العلمى وريادة الأعمال والابتكار والتفكير النقدى. وأكدت على أهمية إنشاء مجلس للبحث العلمى واعتباره الجهة الحاضنة والداعمة للبحث العلمى والابتكار المعرفى والتقنى فى البلاد، مشيرة الى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون بمثابة خارطة طريقٍ لخطط وبرامج تعزيز ثقافة الابتكار للمرحلة المقبلة إدراكًا لأهمية البحث العلمى ودوره فى إعداد وتمكين الشباب ورفدهم بالمهارات. وقالت إن التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان (2040) التى دشنتها حكومة السلطنة مؤخرًا ارتكزت على تأسيس تعليمٍ شاملٍ وتعلمٍ مدى الحياة وبحثٍ علميٍ يقود إلى مجتمع معرفى وقدرات وطنية منافسة تسهم بجدية فى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

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وأضافت: إن المنتدى يمثل فرصة قيمة لتشجيع مبادرات الشباب من السلطنة ومن دول العالم من خلال دعوة مجموعة مختارة منهم لعرض قصص النجاح الخاصة بهم فى تحويل الأفكار الابتكارية الى مشاريع منتجة على أرض الواقع، وذلك بهدف استلهام الدروس وإبراز الحافز والقدوة لأجيال الشباب سواء من الباحثين عن عمل أو ممن هم على مقاعد الدراسة.

غرس ثقافة

الابتكار العلمى

أكدت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم فى كلمة قدمتها فى ختام المنتدى ان التطور الهائل فى مجال تقنية المعلومات يعتبر حصيلة نتاج معرفى أسهم بوتيرة متسارعة فى رقى الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعى، مشيرة إلى أن هذا صاحبته تحولات اجتماعية واقتصادية وبيئية تتطلب إكساب الشباب مهارات القرن الحادى والعشرين، والقدرة على التأقلم مع متغيرات سوق العمل، مما يستوجب استشراف مستقبل التعليم وتبنى برامج تعزز المهارات العلمية والابتكارية المرتبطة بسوق العمل لا سيما فى الوظائف المصاحبة لمرحلة الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء وعصر البيانات الضخمة. وأردفت: إن ضمان توفير تعليم ذى جودة يتسم بالابتكار وينسجم مع المعطيات التقنية يعد من الأولويات التى تسعى الأسرة التربوية الدولية إلى بلوغها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توظيف التقانة الحديثة سلميا لمصلحة البشرية. الابتكارات الشبابية تركز على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها فى التعليم. وأضافت : تتابع السلطنة باهتمام ما يجرى فى العالم من تطورات متسارعة فى كافة مجالات التنمية بشكل عام وتشارك الأسرة الدولية سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بحلول العام 2030 ومن بينها الهدف الرابع المتعلق بالتعليم.

كما أكدت على أهمية ترسيخ منهج التفكير العلمى وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.

فى هذا السياق أثبتت السلطنة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 التى ترتكز على غرس ثقافة الابتكار العلمى والاستراتيجية الوطنية للابتكار التى تشمل منظومة بحثية تستجيب بشكل فعال للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية والتى تتسم بوضوح الرؤية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار.

قبلة لطلاب العلم

من جهته قال الدكتور عبدالله بن محمد رئيس اللجنة التوجيهية للمنتدى أنه يتفرد فى نسخته الحالية بالمساحة الواسعة التى يمنحها للشباب المبتكرين من داخل السلطنة وخارجها، عبر عدة فقرات تفاعلية ؛ حيث يأتى الشباب والمبتكرون ورواد الأعمال فى مقدمة أولويات الاهتمام لاطلاعهم على مهارات هذا القرن التى تغذى طموحات وتطلعات هذا الجيل. وأشار الى ان الثورة الصناعية الرابعة تفرض نفسها فى كل المجالات ومن ضمنها التعليم.

وأكد أن التعليم التقنى يخطو خطوات طيبة جدًا فى السلطنة، وأن الإقبال عليه واضح والدليل على ذلك الأعداد الكبيرة الموجودة فى الكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة وكذلك الكليات المهنية متمنيًا أن يُسهم المؤتمر فى الدفع باستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل فى جميع مؤسسات التعليم العالى فى السلطنة. وأشار إلى أنه يأمل أن تكون عُمان قبلة لطلاب العلم قائلا” هذا فى الحقيقة مسعى يسعى له الجميع دائما وأبدًا مع تهيئة مؤسسات السلطنة لذلك وأيضا يتم التسوّيق الجيد لها لها على المستويين الإقليمى والعالمى، ولذلك فإن تبادل الخبرات والاستفادة من الآخر سيظل قائمًا؛ فعمان كانت وما تزال منفتحة على العالم وهذا ينعكس تماما على التعليم وستستمر فى إرسال الطلبة إلى مختلف الدول فالبعثات إحدى ركائز التعليم فى السلطنة.

وقال جون جلاسى الرئيس التنفيذى لمؤسسة «عقول عالمية» إن الطبيعة المتغيرة للصناعة التى يقودها التحول الدائم لها تأثير هائل على كل من سوق العمل العمانى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أننا نعيش فى عالم ينمو فيه القطاع الاقتصادى الجديد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لذلك تعد تقوية وتمكين قدرات الشباب وثقافة الشباب ضروريًا لضمان مستقبل اقتصادى نشط ومستقر. وأضاف: «وضعنا جدول الأعمال هذا لاستضافة حدث استثنائى ومميز فى شهر سبتمبر، هدفه بناء شراكة مفهومة بين القطاعين العام والخاص وتعاون يتضمن أحدث الابتكارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

مصر شاركت بوفد يضم قيادات

التعليم العالى والبحث العلمى

شاركت مصر بوفد يضم قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وخلال جلسة حوارية بعنوان «قيادة الابتكار» أعلن د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الخطة القومية للذكاء الاصطناعى فى مصر تهدف إلى تطوير واستخدام التقنيات الذكية فى قطاعات التعليم بصفة خاصة، وقطاعات الدولة بصفة عامة، وذلك فى إطار الثورة الصناعية الرابعة. واستعرض رؤية مصر تجاه تحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذكية خلال عامين، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تطوير البنية المعلوماتية الحالية بالجامعات وهو ما يتحقق حاليا من خلال تحديث مراكز بيانات الجامعات، وإنشاء مراكز اختبارات، ورفع سرعة الانترنت، وتوصيل كل كليات ومؤسسات الجامعات بخطوط ألياف ضوئية. كما تم التأكيد على أهمية الجامعات الذكية التى تجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية من خلال توفير بيئة تعليمية غنية تمكن من مشاركة الطلبة والتواصل فيما بينهم ومع أعضاء هيئة التدريس، مما يساهم فى تشجيع الطلاب على استخدام المعرفة من أجل الابتكار وليس تلقيها فقط.

ونوه الوزير عن بدء تشغيل تطبيق «أدرس فى مصر» على الهاتف الذكى، والذى يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالى فى مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى، موضحًا أن التطبيق يهدف إلى دعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة فى المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة فى مرحلة التعليم الجامعى التى يمكن الالتحاق بها، ويأتى ذلك فى إطار استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات فى إيجاد وسائل مبتكرة لجذب الوافدين للدراسة فى مصر.

وفود من 45 دولة حول العالم تضم 150 وزيراً تبحث نشر ثقافة الابتكار وتطوير مجالات التعليم والاتصالات وتقنية المعلومات