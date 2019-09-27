الكويت لأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنًا فى مؤشر الأعمال

قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية اليوم الجمعة، إن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولى أعلن أن «الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنًا فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذى سيصدر فى تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل». وأضافت الهيئة فى بيان صحفى بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية فى الكويت أن هذا المؤشر العالمى يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات. وأوضحت أن هذا الإعلان المبدئى الذى سبق صدور التقرير

قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال فى إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها وأنها حققت تقدمًا بموجب الإصلاحات التى أجريت فى ستة مكونات هى بدء النشاط التجارى والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود. وأضافت أن أهمية تحسن وضع الكويت فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار فى الكويت أكثر جاذبية وتصب فى تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية. وقالت إن اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية فى الكويت وعملها منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل إحدى عشرة جهة حكومية معنية فضلًا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وبينت أن تأسيس اللجنة جاء بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء لتكون كمنصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها وحظت بدعمه المستمر وصولًا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى فى أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة.