ترحيب مصرى بدعوة «حفتر» للحوار مع الأطراف الليبية

أعرب سامح شكرى وزير الخارجية عن ترحيبه بالموقف المسئول الصادر عن المشير خليفة حفتر حول استعداده للحوار والحل السياسى، ودعا سائر الأطراف الليبية للتحلى بنفس روح المسئولية وإعلاء المصلحة الليبية العليا على الحسابات الذاتية الضيقة، للوصول لتسوية تكفل الحفاظ على وحدة الترب الليبى، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، بالتوازى مع دعم جهود الجيش الوطنى الليبى فى محاربة الإرهاب واستعادة الأمن وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة، ومعالجة

الخلل الفادح فى توزيع الموارد فى ليبيا وتمكين الشعب الليبى من استعادة السيطرة على بلاده ومقدراته وموارده.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سبل تسوية الأزمة فى ليبيا، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمة المتحدة

بنيويورك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن «شكرى» استعرض فى كلمته محددات الموقف المصرى تجاه الأزمة فى ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017 وتعالج جميع عناصر الأزمة الليبية، مؤكدًا أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسى وضرورة اعتماد أى حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبى.

كما أكد «شكرى» التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسبل السلمية، بالتوازى مع المحاربة والقضاء على الإرهاب، بما يحقق هدف استعادة الاستقرار فى سوريا، ويلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق.