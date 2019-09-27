حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وأضاف عمران خان، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما.
تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم، حيث أعلنت نيودلهي إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الولاية ذات الأغلبية المسلمة استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن.
وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان يحذر من وقوع "حمّام دم" محتمل في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.