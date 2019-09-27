رئيس وزراء باكستان يحذر من وقوع "حمّام دم" محتمل في كشمير

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأضاف عمران خان، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما.



وتصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي

تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم، حيث أعلنت نيودلهي إلغاء المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الولاية ذات الأغلبية المسلمة استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن.