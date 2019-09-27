برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنًا مع الشعب المصري ضد دعوات التخريب

اكتسى برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بالعلم المصري مساء اليوم، تضامنا مع الشعب المصري ضددعوات التخريب والفوضى التي أطلقتها الجماعات الإرهابية .
وشهدت الميادين العامة بمحافظات مصر، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمواطنين، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وللرد على الدعوات التخريبية التي يقودها أعداء مصر .
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