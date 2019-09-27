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برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنًا مع الشعب المصري ضد دعوات التخريب

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اكتسى برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بالعلم المصري مساء اليوم، تضامنا مع الشعب المصري ضد

دعوات التخريب والفوضى التي أطلقتها الجماعات الإرهابية .

وشهدت الميادين العامة بمحافظات مصر، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمواطنين، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وللرد على الدعوات التخريبية التي يقودها أعداء مصر .

 

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