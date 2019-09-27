الجيش المصري: القضاء على 118 تكفيريا خلال الفترة الماضية

أعلن الجيش المصري في بيان مساء اليوم مقتل وإصابة ضابط و9 جنود من صفوف قواته، والقضاء على 118 تكفيريا، مؤكدا استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب. وقال الجيش إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق عدة نجاحات. وأضاف البيان أنه «تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء». وتابع بالقول إنه «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية».



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