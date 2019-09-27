التحالف يعزز المنظومة الأمنية في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

تسلمت السلطات الأمنية في محافظة الحديدة دعماً أمنياً، مقدم من تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية من أجل إنعاش المنظومة الأمنية واستعادة دورها في ترسيخ الاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظة.

وقدم التحالف دفعة أولى من السيارات الأمنية المكونة من 30 سيارة أمنية بكامل أجهزتها للإدارة العامة لشرطة الحديدة بحضور محافظ الحديدة الحسن طاهر، ومدير عام شرطة المحافظة العميد نجيب أحمد ورق، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد صادق عطية.

وخلال التسليم عبر محافظ الحديدة عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي لما يقدموه لليمن حكومة وشعباً ومحافظة الحديدة بشكل خاص، لافتاً إلى أن السيارات الأمنية ستساهم في إنعاش الخدمات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في مدينة الحديدة، بعد أن نهبت ميليشيات الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات الأمن وكافة الوحدات العسكرية.

وأضاف أن هناك دفعة ثانية من الدعم الأمني سيتم تقديمه من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة ضمن الجهود الداعمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في المديريات المحررة، لافتاً إلى أن الجهاز الأمني يتعافى تدريجياً بمساندة الأشقاء في التحالف الذين يقدمون دعماً سخياً ولا محدوداً في سبيل إعادة بناء المنظومة الأمنية التي ستكون فاعلة في عملية تطبيع الأوضاع عقب التحرر من سيطرة الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس بالمزيد من التعزيزات العسكرية البشرية والآلية إلى مناطق عديدة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

ورصدت مصادر ميدانية في الحديدة وصول تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي إلى الأطراف الشرقية والشمالية لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر، لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي كثفت انتشارها على تخوم التحيتا من الجهتين الشرقية والشمالية، مع استمرارها في إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على مواقع قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي وتسيطر على المديرية الساحلية منذ منتصف العام الفائت.

كما جددت الميليشيات الحوثية هجماتها المدفعية والصاروخية على مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والدريهمي، واستهدفت مساء الجمعة بالأسلحة الثقيلة مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين ومحيط حي 7 يوليو السكني في شرق وشمال شرق مدينة الحديدة.