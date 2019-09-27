ضبط ربع طن من المخدرات في طريقها للحوثيين

عدن (الاتحاد) أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش اليمني، إن إحدى النقاط الأمنية بمحافظة مأرب (شرق البلاد) ضبطت أكثر من 250 كيلو غراماً من الحشيش المخدر بينما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

كما نقل البيان، عن مصدر أمني أن الحشيش كان مخفياً بعناية في علب الرنج الممتلئة على متن أحد الباصات، شاكراً الوحدات الأمنية ورجال الأمن على الحس الأمني العالي وإفشالهم لكل المحاولات التي تسعى للإضرار بصحة وسلامة أبناء الشعب اليمني.

والأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة تورط النظام الإيراني في ذلك.

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